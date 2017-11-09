حظك مع الابراج الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني2017

يمنات
“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني2017.
برج الحمل
مهنياً: لا تدخل نفسك في مشاريع أكبر من طاقتك، رياح التغيير بدأت تهب وتنذر بحسم قريب
عاطفياً: لا تعكّر صفو الأجواء مع الشريك، بعد ثورة الغضب التي تحكمت في قراراتك في الأيام الماضية
صحياً: تحاش محاولات استدراجك إلى أن تغضب لتعريض وضعك الصحي للخطر
برج الثور
مهنياً: تتخلص اليوم من المعترضين على مشاريعك قبل أن يطلعوا عليها، تحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر
عاطفياً: تشارك في اتخاذ قراراتك المهمة مع الحبيب، فهو له كامل الحق بمناقشتك في بعض الأحيان
صحياً: ألم خفيف ينتابك بين الحين والآخر، لا تخف إنه نتيجة توتر الأعصاب
برج الجوزاء
مهنياً: محاولات حثيثة للقضاء على طموحك، لكنّ ذلك يزيد من عزيمتك على المواجهة
عاطفياً: لا تفكر إطلاقاً في استفزاز الشريك، فقد يردّ عليك بعنف لم تنتظره منه
صحياً: لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك
برج السرطان
مهنياً: تكون الظروف كلها هذا اليوم مشجعة كثيراً على التحرّك والاستثمار وتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح
عاطفياً: كن طويل البال مع الشريك وامنحه مزيداً من الوقت، فهو ساعدك كثيراً ويستحق منك بعض التضحية
صحياً: تجنب قدر الإمكان الأماكن الرطبة ولا سيما أنك تعاني الربو وضيقاً في التنفس
برج الأسد
مهنياً: تشعر أنك تقف أمام حائط مسدود وذلك بسبب وجود القمر في برج الدلو والمشهد الذي يشكله مع الأفلاك الأخرى
عاطفياً: مهمة سهلة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، تواجه الأمور بهدوء ولن تتسرع في التقدير
صحياً: أحزم أمرك على الصعيد الصحّي، ولا تتهاون في أي شيء يمكن أن يؤثر سلباً في وضعك الصحي
برج العذراء
مهنياً: يسهل عليك هذا اليوم إعادة تصحيح المسار أو العودة عن قرار ما اتخذته وتبين لك في ما بعد أنك تسرعت في اتخاذه
عاطفياً: الشجاعة والثقة بالنفس هما عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك، وهذا غير جديد عليك
صحياً: قم ببعض التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل، وخصوصاً تمارين العنق والكتفين
برج الميزان
مهنياً: مشروع مهم للغاية يدفعك إلى إعادة النظر في حساباتك مجدداً، وخصوصاً أن مستقبلك المهني يتحدّد وفقاً للنتائج
عاطفياً: تمضي أوقاتاً رائعة من الحب والتواصل الجميل واللقاءات المميزة مع الشريك
صحياً: استشر طبيبك بين الحين والآخر، واطلب منه أن يعطيك وصفة لتقوية الفيتامينات في جسمك
برج العقرب
مهنياً: كن أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك
عاطفياً: تقابل الشخص المناسب، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد يوم صعب أمضيته أخيراً
صحياً: قدرتك على تحليل الأشياء كبيرة، لديك هدف كبير تسعى دائماً لتحقيقه، تريد مثلاً أن تخسر ثلاثين كيلوغراماً من وزنك بسرعة من دون استشارة الطبيب
برج القوس
مهنياً: تدفعك كثرة انشغالاتك هذا اليوم إلى بذل جهود مضاعفة، لكنّ النتيجة تسعدك كثيراً وتحفزك على المزيد من العطاء
عاطفياً: يكون تغاضي الشريك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغير تصرفاتك إزاءه، وهنا يفرض الحذر نفسه
صحياً: الصحة السليمة نسعى إلى إبقائها سليمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، فلا تحاول التفريط فيها
برج الجدي
مهنياً: قد تصاب هذا اليوم ببعض الكسل وتبتعد عن التزامات جديدة وتنسى أبرزها، لكن سرعان ما تتنبه إلى ضروة أن تكون نشيطاً وواعياً
عاطفياً: تجد نفسك في موقف حرج أمام الشريك بسبب بعض الأخطاء، لكن ذلك لن يستمر طويلاً
صحياً: مرر هذا اليوم من دون أن تخالف التعليمات الطبية المطلوبة منك للمحافظة على صحتك
برج الدلو
مهنياً: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن
عاطفياً: الوضع العاطفي يشهد جدالاً وخلافاً، لا يلبث أن يزول، حيث تكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت
صحياً: حيويتك ونشاطك يمنعانك من ملازمة البيت، ويحثانك على القيام بالحركة الدائمة
برج الحوت
مهنياً: تتحسن أوضاعك المهنية وينتعش حضورك الذهني، فيسهمان في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور
عاطفياً: يساعدك الشريك على الخروج من بعض الظروف الصعبة، وهذا يرفع أسهمه من أجل مستقبل واعد
صحياً: بين السمنة والتخلص منها مرحلة من الالتزامات، القرار بين يديك للتخلص منها
المصدر: عرب حظ
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا