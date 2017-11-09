“حضرموت” وصراع الإخوان والنخبة ومصالح الحلفاء

يمنات

دخول الرياض حضرموت مؤخرآ مؤشر واضح لإعادة تقسيمها ، فتبني مشروع تقسيم حضرموت الذي سبق أن فشل وديآ ولا زال يواجه رفضآ شعبيآ واسعآ حيث تآبى هذه المحافظة السيطرة الحزبية عليها من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومن لف لفيفهم والذين يعكفون على شق الصف وتقسيم هذه المحافظة بالضغط على هادي لإصدار قرار يقضي بإعلان وادي حضرموت محافظة مستقلة ..!!

حيث يعكف وكيل شؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت وقائد المنطقة العسكرية اﻷولى المكلفان من الفار هادي على لقاءات خاصة وسرية مع الجنرال العجوز “محسن” لوضع خطة تهدف الى تقسيم حضرموت والاستيلاء عليها وإحكام السيطرة لتكون تابعة لتنظيم “الإخوان المسلمين” والعمل على تنفيذ أجندتهم الخاصة وإبعادها عن سيطرة قوات النخبة الاماراتية بعد فشلهم في تأمينها أمنيآ وعسكريآ ، خاصة بعد مطالب متكررة بطرد القوات الشمالية من وادي حضرموت وإحلال قوات النخبة بديلا عنها .

وبوضوح أضحت القوى السياسية الطامعة في حضرموت تعمل على رسم خطط لتفكيك وتقسيم هذه المحافظة ومنها شق وادي حضرموت وضمه إلى إقليم سبأ الذي يحكم السيطرة عليه اﻹخوان المسلمين طبقآ لما جاء في اجتماعات خاصة يعقدها قائد المنطقة العسكرية اﻷولى -,الذراع اﻷيمن للجنرال العجوز على محسن – مع مشائخ وأعيان ووجهاء المنطقة لإقناعهم بمشروع التقسيم ومازالت تلك اللقاءات مستمرة حتى اللحظة ، وممايؤكد صحة ما أردته أنفآ هو حديث محافظ محافظة حضرموت ” فرج سالمين البحسني” عن رفضه للمشاريع الفاشلة – في حفل تكريم الطلاب الأوائل- والتي تهدف الى تقسيم حضرموت وتفكيكها .

وكذلك تقارير تتحدث عن رفض المحافظ السابق ” أحمد سعيد بن بريك” هذه المساعي الفاشلة وعمل على إيقافها ، هذا في الوقت الذي تشهد فيه مدن وقرى وادي حضرموت غضبا واستنكارا للدعوات التي تتبناها أطراف موالية للإخوان المسلمين تهدف الى التقسيم حيث عبر العديد من الناشطين الحضارم عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن سخطهم من هكذا دعوات تهدف الى تمزيق النسيج الحضرمي الواحد فيما يطالب البعض بإحلال قوات النخبة الموالية للإمارات والبعض الآخر يدعون لاحلال السلام ودحر قوى الشر والإرهاب كل هذا في الوقت الذي فشلت فيه قوات التحالف من مكافحة الإرهاب والانفلات الأمني في حضرموت والوادي.