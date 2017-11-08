هيئة الطيران المدني والأرصاد تطالب الإيكاو برفع الحظر على كل المنافذ الجوية في اليمن واستئناف الرحلات المدنية

يمنات – صنعاء

دعت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، المجتمع الدولي، الى احترام سيادة اليمن على مطاراته وفضائه الجوي.

و قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبد القادر في رسالة بعثها الى الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” السيدة فانغ ليوأن، طالجمهورية اليمنية دولة ذات سيادة تامة على كل مطاراتها وفضائها الجوي ولها حقوق متساوية مع كل الدول، طبقا لاتفاقية الطيران المدني الدولي والقوانين والأنظمة والمواثيق الدولية”.

وبينت الرسالة بأن دول التحالف السعودي فرضت حظر الطيران لكافة الرحلات المدنية والإنسانية في السادس من نوفمبر الحالي من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين للجمهورية اليمنية اللذان كانا يعملان في الأونة الأخيرة بعد إغلاق مطار صنعاء الدولي الشريان الرئيسي لمواطني الجمهورية اليمنية الذي كان من المتوقع إعادة فتحة بعد كل المناشدات الدولية والضرورة الإنسانية، مشيرا الى ان الرحلات كانت محصورة في مشغل واحد وهي الخطوط الجوية اليمنية بواقع رحلة واحدة لكل مطار.

ولفتت الرسالة الى أن قرار أغلاق المنافذ الجوية تسبب في ايقاف كافة الرحلات المدنية بشكل كامل الأمر الذي أدى الى تفاقم مأساة العالقين في مطارات العالم وعزل اليمن كليا وتقييد حركة كل المواطنين اليمنيين فضلا عن تعطيل حركة الملاحة أمام الإمدادات الحيوية والتجارية وأمام الراغبين للسفر لأسباب علاجية ودراسية وغيرها.

وطالبت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد منظمة الطيران المدني الدولي احترام سيادة الجمهورية اليمنية على مطاراتها وايقاف التدخلات والممارسات التي تعد انتهاكا صريحا وواضحا لكل القوانين واللوائح والمواثيق الدولية ذات الصلة باعتبارها عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”.

كما طالبت الهيئة بإلزام دول التحالف السعودي رفع الحظر المفروض على كل المنافذ الجوية في الجمهورية اليمنية واستئناف جميع الرحلات المدنية باعتبارها رحلات ذات طابع مدني وتقلع من مطارات مشاركة في التحالف وتخضع للمعايير والمتطلبات الأمنية والقواعد القياسية والتوصيات الصادرة من “الإيكاو” بالإضافة إلى مطالبة احترام حقوق الانسان اليمني الذي نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي كفلتها الأمم المتحدة.

المصدر: الزوايا

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