حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الخميس 9 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة.
– احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.
– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة وباردة أثناء الليل و الصباح الباكر، معتدلة الحرارة.
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا نهارا.
– الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية. جنوبية إلى جنوبية غربية على السواحل الغربية و مدخل باب المندب.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة و تميل إلى البرودة أثناء الصباح الباكر.
المصدر: المركز الوطني للارصاد الجوي
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