حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الخميس 9 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة.

– احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.

– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة وباردة أثناء الليل و الصباح الباكر، معتدلة الحرارة.

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا نهارا.

– الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية. جنوبية إلى جنوبية غربية على السواحل الغربية و مدخل باب المندب.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة و تميل إلى البرودة أثناء الصباح الباكر.

المصدر: المركز الوطني للارصاد الجوي

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