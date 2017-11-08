البيت الأبيض: الاعتداءات الصاروخية على السعودية تقوض الأمن الاقليمي

يمنات – صنعاء

قال البيت الأبيض، إن الاعتداءات الصاروخية لـ”أنصار الله” على السعودية إنطلاقاً من اليمن، بتسهيل من إيران، يهدّد الأمن الاقليمي.

و أكد البيت الأبيض في بيان له، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين ثان 2017، أن مثل هذه الصواريخ “لم تكن موجودة في اليمن قبل النزاع”.

و رحّب البيت الأبيض بالموقف السعودي الذي ندّد بدعم إيران لـ”أنصار الله”، و إقدامها على تزويدهم بما سماها “أسلحة غير قانونية” مثل الصواريخ البالستية.

و ندد البيت الأبيض بما سماها “أنشطة النظام الإيراني”. مجدداً وقوف إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى جانب السعودية وكل شركائها في الخليج ضد ما سماه بـ”الإعتداء الإيراني”.

و دعا البيت الأبيض، الأمم المتحدة إلى التدقيق في الوقائع التي تثبت أن النظام الإيراني يطيل النزاع في اليمن بهدف تحقيق طموحاته الإقليمية.

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