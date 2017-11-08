السعودية تغلق منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن وتمنع المسافين من دخول اراضيها

يمنات – صنعاء

أغلقت السلطات السعودية اليوم الاربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن.

وقالت صحيفة “عدن الغد”، أن السلطات السعوية أغلقت منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن ومنعت العشرات من المسافرين من دخول أراضيها.

ولم تصدر السلطات السعودية، توضيحا يبين أسباب إغلاق منفذ الوديعة، فيما أشارت مصادر الى أن قرار الإغلاق يأتي ضمن قرار إغلاق المنافذ اليمنية الذي اتخذه التحالف العربي قبل أيام.

وكان التحالف السعودي الذي تقوده السعودية قد أصدر قرارا بإغلاق المنافذ اليمنية البرية والجوية والبحرية بعد استهداف الجيش واللجان الشعبية للعاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي.