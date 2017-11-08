طلب غريب من “فيسبوك” لبعض المستخدمين بخصوص الصور العارية

يمنات – صنعاء

طلب موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من مستخدمين إرسال صورهم العارية إلى الشركة. مرجعة ذلك لغرض نبيل هو محاولة لمعالجة وحل مشكلة “الثأر الإباحي”.

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن عددا من المستخدمين يرسلون صورا حميمية و عارية إلى أصدقائهم، ما يجعلهم متخوفين من إعادة نشرها أمام الجميع أو من أن يتم ابتزازهم بها.

و طلب “فيسبوك” من المستخدمين مراسلة الشركة بصورهم العارية حتى يحولها الموقع إلى بصمة رقمية خاصة، تهدف إلى منع نشر أو تعميم نفس الصورة مرة أخرى.

و في بعض الحالات يتبادل أزواج صورا عارية، ثم يستخدمونها لابتزاز بعض فيما بعد إذا طرأت مشاكل على حياتهم.

و أوضحت الصحيفة البريطانية أن فيسبوك يختبر، حاليا، هذه التكنولوجيا في أستراليا بالشراكة مع وكالة حكومية.

و قال فيسبوك إن هذه الخاصية ستسمح لضحايا “الصور العارية” باتخاذ إجراءات قبل إعادة نشر صورهم على فيسبوك أو إنستغرام أو مسنجر أو حتى واتساب.

و تمر شركة فيسبوك بأوقات عصيبة في الآونة الأخيرة بسبب المشاكل المتعلقة بعمليات “الفلترة” للمحتوى الذي يتم تحميله على منصاتها على الإنترنت.

المصدر: سكاي نيوز

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