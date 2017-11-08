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مكتب هادي يوضح حول وضعه تحت الاقامة الجبرية

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يمنات – صنعاء

عبر مصدر مسئول بمكتب هادي، عن استغرابه الشديد من تداول قنوات و مواقع إخبارية حول وضع هادي، المقيم في الرياض.

و وصف المصدر ما تم تداوله بـ”الأكاذيب. نافيا صحة ما تم تداوله بخصوص وضع هادي و وزرائه الذين تم التداول أنهم تحت الاقامة الجبرية.

و أعتبر المصدر أن مثل هذه الأكاذيب تأتي ضمن حملة ممنهجة تستهدف السعودية، التي قال المصدر انها تقود معركة لوقف ما سماها بـ”التدخلات الإيرانية” في اليمن و المنطقة.

المصدر: وكالة سبأ التي تديرها حكومة هادي

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