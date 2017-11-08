“مجتهد” يكشف مخطط ابن سلمان مع وزير العدل ضد القُضاة

يمنات – خاص

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، عن وجود مزيد من الاعتقالات في السعودية، (لم تعلن اسمائهم) ،خلال اليومين الماضيين.

وقال “مجتهد”، ان الاعتقالات طالت رجال أعمال لا يعرف عنهم فساد وبدأت مساوماتهم بتركيب تهم مختلقة عليهم إن لم يسلموا ابن سلمان ملياراتهم.

و اضاف“مجتهد”، ان الامير محمد بن سلمان، يرتب مع وزير العدل السعوديّ “وليد الصمعاني”، صيغةً لنزع الحصانة عن عدد كبير من القضاة لاتهامهم بالفساد.

و أوضح “مجتهد”، أنّ الحملة الجديدة ستشمل القضاة النزيهين أكثر من الفاسدين.

و أشار الى ان محمد بن سلمان قد يبدأ بتنفيذ نزع الحصانة على القضاة الذين رفضوا توثيق استيلائه على أراض واملاك حين كان على المرتبة السادسة.

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