روسيا تصدر بياناً حول التطورات الاخيرة في اليمن

يمنات – صنعاء

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها العميق بشأن تطور الوضع حول اليمن، محذرة من أن التصعيد يهدد بسقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين وبتفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد.

و أكد بيان صادر عن الخارجية الروسية، الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أن “مثل هذا السيناريو ليس في صالح إيجاد تسوية عاجلة وآمنة للأزمة اليمنية، ويؤدي إلى إبعاد آفاق استعادة الاستقرار والوفاق الوطني في هذا البلد”.

و أشار البيان، في هذا الصدد إلى تأكيد موقف موسكو المبدئي الداعي إلى وقف المواجهة في اليمن بأسرع ما يمكن و”تجاوز الخلافات الموجودة هناك من خلال المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى أساس توافق واسع بين أبرز القوى السياسية اليمنية”.

وأضافت الوزارة الروسية في بيانها أن موسكو من جانبها ستواصل عملها على المساهمة في تحقيق الهدف المذكور.

يذكر أن حركة “أنصار الله” أطلقت السبت الماضي صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض، واتهمت الحكومة السعودية إيران بالوقوف وراء هذا الحادث. ورد التحالف السعودي على ذلك بتكثيف ضرباته في اليمن وإغلاق كافة المنافذ اليمنية.

المصدر: RT

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