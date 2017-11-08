ناطق انصار الله يوضح حقيقة مقتل رئيس المجلس السياسي بغارات التحالف السعودي بحجة

يمنات – صنعاء

نفى الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام، صحة الأخبار الكاذبة التي نشرتها قناة العربية السعودية، بشأن استهداف رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد في محافظة حجة.

و أكد عبدالسلام، في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن طائرات التحالف السعودي ارتكبت مجرزة مروعة بحق المدنيين الأبرياء في محافظة حجة يوم الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وأرفق عبدالسلام في تغريدة صورة من خبر كاذب نشرته قناة العربية السعودية، بشأن مصير رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، مؤكداً انه لا صحة لهذا الخبر مطلقاً.

وكان الطيران التحالف السعودي شن 6 غارات على منزل مواطن بمنطقة هران في مديرية أفلح بمحافظة حجة اسفر عن مقتل واصابة العشرات بينهم مسعفين حاولوا اخراج الضحايا من تحت الانقاض.

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