داعش تكشف عن منفذي الهجوم الارهابي على مبنى البحث الجنائي بعدن

يمنات – صنعاء

كشف نتظيم داعش، مساء الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن صور لمنفذي الهجوم الارهابي، صباح الأحد، على مبنى البحث الجنائي، في محافظة عدن جنوبي البلاد.



ونشرت حسابات تابعة لما يسمى بولاية عدن أبين التابعة لتنظيم ، صورا لأربعة شبان، التقطت في أماكن مجهولة، مذيلة بكنيات لا تكشف عن هوياتهم الحقيقية وهم أبو البراء الشبواني، أبو أسيد الأبي، أبو عثمان الحضرمي، أبو المقداد التعزي.



واكتفى التنظيم الارهابي بذكر هؤلاء الأربعة، مضيفاً ان أحدهم كان يقود سيارة مفخخة وهو “ابو عثمان الحضرمي”، ولم يفصح عن بقية المشاركين في العملية كما جرت العادة.



وكان بيان وزارة الداخلية بحكومة هادي أعلن الثلاثاء، إن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل 46 شخصاً و 47 جريحاً .

و سيطرت عناصر من تنظيم داعش الارهابي على مبنى البحث الجنائي بعدن، بعد تفجير سيارة مفخخة في بوابة المبنى، اعقبه دخول انغماسيين إلى المبنى بينهم عناصر تحمل أحزمة ناسفة، فجر “2” منهم نفسيهما أثناء تجمع لقوات أمنية اقتحمت المبنى، مساء الأحد و صباح الاثنين.

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