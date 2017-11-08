عشرات القتلى والجرحى جراء غارات التحالف السعودي على منزل بحجة واستهدف المسعفين

قتل و أصيب عشرات المدنيين جراء لطيران التحالف السعودي، صباح الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

و قالت مصادر خبرية، إن طيران التحالف السعودي شن 7 غارات على منزل المواطن حمدي ديك الجماعي في قرية المنوابه بمنطقة هران في مديرية أفلح بحجة.

و أضافت المصادر، ان الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة 15 من افراد الاسرة بينهم نساء وأطفال، أعقبها 5 غارات بصورة متتالية على المسعفين، خلفت 30 قتيلاً وجريحاً بينهم طاقم قناة المسيرة”.

و أشارت المصادر، إلى أن الطيران استهدف السيارات والدراجات النارية القريبة من المكان المستهدف من بينها طاقم قناة المسيرة أثناء تغطيته للمجزرة.

و حسب المصادر، ان عمليات البحث تحت الانقاض جارية نظراً لاستمرار تحليق الطيران المتفاوت وكذلك بسبب صعوبة الوصول الى المكان بسبب انقطاع الطريق جراء الغارات.

و توقعت بعض المصادر ، ان يكون عدد القتلى والجرحى قد وصل الى 60 شخصا.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا