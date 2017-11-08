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واشنطن: لم نتلق إخطارا مسبقا بقرار استقالة الحريري

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يمنات – متابعات

صرح مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن لم تتلق إخطارا مسبقا بقرار استقالة رئيس الوزراء اللبناني.

 
أفادت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، بأنها لم تتسلق أي إخطارات مسبقة بقرار استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. 
كما أكدت دعم واشنطن للحكومة اللبنانية، فيما اعتبرت الخارجية الأمريكية حزب الله منظمة إرهابية.
وأعلن الحريري استقالته، عبر كلمة مسجلة بثها من الرياض، السبت الماضي، متهما إيران وذراعها حزب الله بـ “السعي لفرض الأمر الواقع”.

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