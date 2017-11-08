واشنطن: لم نتلق إخطارا مسبقا بقرار استقالة الحريري

يمنات – متابعات
صرح مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن لم تتلق إخطارا مسبقا بقرار استقالة رئيس الوزراء اللبناني.
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يمنات – متابعات
صرح مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن لم تتلق إخطارا مسبقا بقرار استقالة رئيس الوزراء اللبناني.
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