واشنطن: لم نتلق إخطارا مسبقا بقرار استقالة الحريري

يمنات – متابعات

صرح مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن لم تتلق إخطارا مسبقا بقرار استقالة رئيس الوزراء اللبناني.

أفادت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، بأنها لم تتسلق أي إخطارات مسبقة بقرار استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

كما أكدت دعم واشنطن للحكومة اللبنانية، فيما اعتبرت الخارجية الأمريكية حزب الله منظمة إرهابية.