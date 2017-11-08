ستة سيناريوهات متوقعة للحرب المقبلة على ايران وحزب الله في اليمن ولبنان وقطر.. كيف ستكون النتائج؟ وما هي فرص النجاح والفشل؟

المرحلة الأولى، مرحلة “تطهير” الجبهة الداخلية التي اقدم عليها الأمير محمد بن سلمان، وشملت اعتقال 11 اميرا وعشرات الوزراء ورجال الاعمال تحت عنوان مكافحة الفساد، هذه المرحلة مرت “حتى الآن” بسلاسة، ودون أي عقبات، وبات الرجل يسيطر بالكامل على اربع قطاعات رئيسية في الدولة، هي الاقتصاد، والاعلام، والامن والعسكر، الى جانب المؤسستين الدينيتين الرسمية (هيئة كبار العلماء)، وغير الرسمية (علماء الصحوة)، ووضع كل خصومه، او من جاهر بالاعتراض على حكمه، خلف القضبان، فندق فاخر في البداية، ولا احد يتنبأ اين ستكون النهاية، ولا نستبعد ان تكون هذه الاعتقالات هي “الوجبة” الأولى، وما هو قادم اعظم، فنحن امام “بلدوزر” يطيح بكل من يعترض طريقه.