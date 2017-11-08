منظمة دولية تدعو لإبقاء المنافذ اليمنية مفتوحة

يمنات – صنعاء

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، ، إلى إبقاء جميع الحدود مع اليمن مفتوحة للسماح بإدخال الإمدادات الغذائية والصحية والطبية لسكان البلد الذي يعاني من الحرب ووباء الكوليرا.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن شحنة من أقراص الكلور للوقاية من الكوليرا لم تحصل على إذن بالدخول عند الحدود الشمالية لليمن وأعربت عن قلقها بشأن مصير 50 ألف جرعة إنسولين لمرضى السكري من المقرر تسليمها بحلول الأسبوع المقبل.

واوضحت انه لا يمكن للانسولين أن ينتظر عند الحدود المغلقة لأنه يجب أن يظل مبردا، وبدون حل سريع للإغلاق، ستكون العواقب الإنسانية وخيمة”.

وقالت اننا نشعر بقلق بالغ إزاء العدد المتزايد باطراد من الإصابات بين المدنيين، وكذلك استهداف البنية التحتية، مثل محطات معالجة المياه والمطارات المدنية، وهذه الأعمال تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وكان التحالف السعودية اعلن يوم امس الاثنين إنه سيغلق كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية إلى اليمن.

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