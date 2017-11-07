وكالة روسية تكشف عن تغييرات واسعة في حكومة هادي ستحدث خلال ساعات

يمنات – صنعاء

كشفت وكالة روسية، الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن تغييرات كبيرة في حكومة هادي ستحدث خلال الساعات القادمة، وستطال الوزارات السيادية ونسبة كبيرة من الحقائب الوزارية.

وقالت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر، بأن الحكومة الحالية رهن الإقامة الجبرية في الرياض، ومن المتوقع خضوع عدد كبير منهم للتحقيقات بتهم الفساد في الرياض، مؤكداً أن عمليات بحث تجرى حالياً حول تضخم ثروات هؤلاء الوزراء في بعض الدول العربية وحصر ممتلكاتهم تمهيداً لمساءلتهم.

وأضاف المصدر، أن هادي لن تناله التغييرات نظراً لحساسية موقعه السياسي، وأنه الواجهة الدولية المعترف بها في الوقت الراهن وأن تنحيته ستكون آثارها كارثية على اليمن وعلى التحالف السعودي، وسيكون هذا الأمر دافعاً لأنصار الله للاستمرار بالوضع الراهن في صنعاء.

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