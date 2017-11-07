يمنات

فتحي بن لزرق

يواصلون اغلاق المنافذ الجوية والبحرية لليوم الثاني .

وبسبب عجزهم عن إلحاق الهزيمة بجماعة متمردة لاعتمادهم على أدوات قديمة يلجئون إلى محاصرة شعب بأكمله.

ماهذا الجنون ؟

ماهذا الغباء والفشل ؟

لن يتأذى الحوثي ولا صالح من ذلك .

من سيتأذى هم ملايين الناس من اليمنيين الذين باتوا يشعرون بفداحة الفشل المحيط بهم من كل جانب.

“رئيس” مختطف ومحاصر .

اقتصاد منهار .

مدن بلا كهرباء بلا مياه بلا دبة وقود “واحدة”.

ومن ثم تتحدثون عن “إعادة الامل”.

عن إي أمل تتحدثون ونحن لانرى إلا كل الدمار يحيط بنا من كل جانب.

افتحوا حصاركم الغبي هذا وإذا اردتم هزيمة “الحوثي” ادفعوا بجيوشكم لمحاربته لكن لاتحاربوا الشعب كله .

الناس تموت في المطارات مابين مريض ومصاب .

الناس تموت جوعا وليست بحاجة إلى حصار اضافي.

ارفعوا حصاركم ولاتخسروا الشعب .

من حائط الكاتب على الفيسبوك