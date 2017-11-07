الكشف عن عدد السجناء الذين قضوا في هجوم داعش على البحث الجنائي بـ”عدن”

يمنات – صنعاء

كشفت مصادر صحفية أن “20” سجينا من نزلاء سجن البحث الجنائي بعدن، قتلوا جراء تفجير انتحاري لنفسه بعد اقتحام المبنى.

و اقتحم انغماسيون من تنظيم داعش الارهابي مبنى البحث الجنائي بعدن، الواقع في مديرية خور مكسر، صباح الأحد 5 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و الانتحاري الذي فجر نفسه كان يقف أعلى غرفة السجن، أثناء اقتحام قوات أمنية للمبنى الذي تمركز فيه عناصر داعش، و ظلوا فيه حتى ظهر الاثنين.

و تسبب التفجير في تهدم سقف السجن و أحد جدرانه على رؤوس نزلائه، و مصرع 20 منهم قضوا تحت الأنقاض.

و تفيد معلومات أن المبنى يوجد بداخله سجنان كانا يضمان أثناء الهجوم أكثر من 300 سجين.

و أدى الهجوم إلى احراق قسم الارشيف و قسم الأدلة الجنائية و جزء من غرفة العمليات و مكتب المدير العام، ما تسبب في تلف وثائق مهمة تخص مطلوبين أمنيين و معلومات أمنية، بعضها كانت مخزنة على أقراص صلبة.

و أعلنت وزارة الداخلية بحكومة هادي مقتل 46 و اصابة 47 أخرين في الهجوم على البحث الجنائي بعدن، و هناك من الجرحى لا تزال اصابتهم خطيرة و باتوا معرضين للوفاة.

المصدر: عند الغد ، يمنات

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا