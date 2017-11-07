“وثيقة” .. خفر السواحل يحذر الصيادين ويحدد مسافات الاصطياد والمناطق الممنوع الاقتراب منها

يمنات – صنعاء

أصدرت مصلحة خفر السواحل بـ”عدن” تحذيرا للصيادين عبر جمعيات الاصطياد السمكي.

و يطالب التحذير الصيادين الذي نشره “عدن الغد” بعدم الابحار خارج المياه الاقليمية أكثر من “12” ميل بحري، و عدم الاقتراب من السفن الحربية و التجارية في المياه الاقليمية مسافة “500” متر، و كذا عدم الاقتراب من الموانئ و المنشاءات العسكرية و الحيوية في الشريط الساحلي بمسافة 500 متر أيضا.

و ارجعت إدارة المصلحة التابعة لحكومة هادي تحذيرها هذا حفاظا على أراوح الصيادين و ممتلكاتهم، و يشمل التحذير الصيادين العاملين في البحرين الأحمر و العربي و خليج عدن.

و جاء في التحذير أنه جاء بناء على لقاء جمع قيادة المصلحة و قيادة القوات البحرية المشتركة للتحالف السعودي، بما يساهم في تجنيب مراكب الصيادين من أن تكون أهداف عسكرية مباشرة، من قبل القوات البحرية للتحالف.

كما جاء التحذير بعد يومين من اعلان التحالف السعودي اغلاق المنافذ البحرية و الجوية و البرية اليمنية، و الذي جاء بعد استهداف مطار الرياض بصاروخ باليستي يمني.

و سيضر هذا التحذير بدخول الصيادين، خاصة و أن الاطياد يتم خارج المياه الاقليمية بمسافات تتجاوز “12”ميل بحري.

و أدت الحرب التي يشنها التحالف السعودي في تضرر السواد الأعظم من الصيادين، ما تسبب في انتشار المجاعة في التجمعات السكانية الساحلية المعتمدة على الصيد، خاصة في سواحل تهامة غرب البلاد، و التي ظهرت فيها المجاعة، عوضا عن مقتل المئات من الصيادين جراء استهداف قواربهم من قبل الطيران و بحرية التحالف، خاصة في البحر الأحمر.

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