كتائب سلفية موالية للامارات تحتجز محامي في مدينة تعز على ذمة نزاع على أرضية مع أحد قيادات الكتائب

يمنات – خاص

احتجزت كتائب سلفية موالية للامارات في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، الاثنين 6 نوفمبر/تشرين ثان 2017 محامي على خلفية متابعته لقضية سطو على أرضية.

و قالت مصادر محلية ان رضوان كواتي رئيس اللجنة العدلية لكتائب أبي العباس احتجز المحامي فيصل سلطان سعيد، أثناء متابعته لقضية أرضية تم السطو عليها غرب مدينة تعز.

و تفيد المصادر أن المحامي فيصل سلطان، كان يراجع اللجنة العدلية لأبي العباس بشأن أرضية سطى عليها أحد قيادات الكتائب، غير أن رئيس اللجنة العدلية أمر بتوقيقه في مقر الكتائب بالباب الكبير.

و رضوان كواتي هو أحد القيادات المتشددة في كتائب أبي العباس، و يفصل كثير من قضايا المنازعات في المناطق التي تسيطر عليها الكتائب السلفية، بعيدا عن الدولة.

و يعد “كواتي” هو المسئول الأول يف الفصل في القضايا التي تحال اليه، و يعد بمثابة رئيس محكمة عليا، كون احكامه باتة.

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