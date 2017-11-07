حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة و باردة، مع تكون الضباب أو الشابورة المائية أثناء الليل و الصباح الباكر على المرتفعات الغربية.

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار مع احتمال تشكل السحب الركامية الممطرة على المرتفعات الشمالية الغربية.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– الرياح جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي و الشرقي، تتراوح سرعتها بين (5 – 20) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب معتدلة، تتراوح سرعتها بين (10 – 28) عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة و تميل إلى البرودة أثناء الصباح الباكر، مع تكون سحب منخفضة تتلاشى أثناء الليل.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة، تتراوح سرعتها (5 – 22) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للارصاد الجوي

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