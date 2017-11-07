حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة و باردة، مع تكون الضباب أو الشابورة المائية أثناء الليل و الصباح الباكر على المرتفعات الغربية.
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار مع احتمال تشكل السحب الركامية الممطرة على المرتفعات الشمالية الغربية.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– الرياح جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي و الشرقي، تتراوح سرعتها بين (5 – 20) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب معتدلة، تتراوح سرعتها بين (10 – 28) عقدة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة و تميل إلى البرودة أثناء الصباح الباكر، مع تكون سحب منخفضة تتلاشى أثناء الليل.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا.
– احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.
– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة، تتراوح سرعتها (5 – 22) عقدة.
المصدر: المركز الوطني للارصاد الجوي
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا