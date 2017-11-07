احصائية رسمية بضحايا الهجوم على البحث الجنائي

يمنات – صنعاء

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف، صباح الأحد 5 نوفمبر/تشرين ثان 2017، البحث الجنائي بعدن إلى 46 قتيلا و 47 جريحاً.

و قالت وزارة الداخلية بحكومة هادي، إن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل 46 شخصاً منهم 35 في هيئة مستشفى الجمهورية النموذجي العام بعدن و 6 قتلى في مستشفى الصليب الأحمر و 5 قتلى تم العثور عليهم تحت الأنقاض، إضافة إلى 47 جريحاً بجراح مختلفة في عدد من مستشفيات عدن.

و سيطرت عناصر من تنظيم داعش الارهابي على مبنى البحث الجنائي بعدن، بعد تفجير سيارة مفخخة في بوابة المبنى، اعقبه دخول انغماسيين إلى المبنى بينهم عناصر تحمل أحزمة ناسفة، فجر “2” منهم نفسيهما أثناء تجمع لقوات أمنية اقتحمت المبنى، مساء الأحد و صباح الاثنين.

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