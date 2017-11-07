تعرف على المركز الجديد للوليد بن طلال في قائمة أغنياء العالم عقب احتجازه

يمنات – وكالات

أكدت شبكة “فوربس”، تراجع ترتيب رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، ثمانية مراكز في قائمة أغنياء العالم، خلال 24 ساعة فقط.

وبلغت خسائر الوليد بن طلال نحو مليار و200 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يعادل 6.6% من ثروته، عقب احتجازه من جانب السلطات السعودية والتحقيق معه في قضايا فساد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، قد أصدر مجموعة من الأوامر الملكية من بينها تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

وقامت اللجنة باحتجاز والتحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال والأمراء والوزراء في السعودية.

وتقدر ثروة الوليد بن طلال بمقدار 16,8 مليار دولار، وفقا لبيانات “فوربس” التي يتم تحديثها بشكل مستمر على مدار اليوم.

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