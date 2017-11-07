وكالة روسية تكشف عن وضع هادي تحت الاقامة الجبرية ومنعه من العودة الى عدن

يمنات – وكالات

قالت وكالة “أسوشيتد برس” الامريكية الاثنين نقلا عن مسؤولين يمنيون ان المملكة العربية السعودية منعت الرئيس عبدربه منصور هادي مع ابنيه ووزراء ومسؤولين عسكريين من العودة الى عدن منذ اشهر.

وقال المسئولون للوكالة الدولية ان هذا الحظر جاء بسبب العداء المرير بين هادي والامارات العربية المتحدة التي تشكل جزءا من التحالف وتهيمن على جنوب اليمن، مؤكدة ان ذلك مؤشر على مدى ضعف هادي بشدة في حرب خاضها التحالف بقيادة السعودية في بلاده بإسمه.

واعتبرت الوكالة ان عجز هادي من العودة إلى جنوب اليمن يؤكد فقدانه للسلطة – حتى في الجنوب الذي هو اسميا تحت إدارته.

وقال مسؤول امني يمني لوكالة “اسوشييتد برس” انه منذ أن غادر هادي اليمن في فبراير الماضي، أرسل مرارا طلبات مكتوبة إلى الملك السعودي سلمان يطلب فيها العودة، ولكن لم تتم معالجة أي منها.

واضاف المسؤول ان هادي ذهب الى مطار الرياض في اغسطس الماضي، ويعتزم العودة الى عدن جنوب اليمن الا انه اعيد من المطار.

وأكد مسؤولان يمنيان آخران – تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما – أن هادي وأبنائه وعددا من الوزراء معه في الرياض منعوا من العودة إلى اليمن.

وقال المسؤول الأمني سالف الذكر: “لقد فرض عليهم السعوديون أحد أشكال الإقامة الجبرية. حينما يطلب هادي الذهاب، يردون عليه بالقول إن الوضع غير آمن من أجل عودته، في ظل وجود متآمرين ينوون تصفيته، والسعوديون يخافون على حياته”.

وقال المسؤول: في البداية، تم ضبط جوازات سفر العديد من مسؤولي هادي.. لكن ارجعت جوازات سفرهم فيما بعد، لكنهم لا يزالون غير قادرين على المغادرة.

واكدت الوكالة الدولية ان الإماراتيين لا يثقون بهادي، متهمين إياه بالفساد ويعارضون تحالفه مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، فرع جماعة الإخوان المسلمين، وفقا للمسؤولين الثلاثة وسياسي مقرب من هادي.

وفي محاولة للتحرك ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، عقد هادي اجتماعا في 2 نوفمبر لمناقشة تعديل وزاري لاقالة المسؤولين المدعومين من الإمارات، ولكن لم يتم التوصل إلى نتائج حتى الآن. وقال مسؤول اخر ان هادي متردد في تحدي السعودية لأنه “لا يريد ان يفقد السعوديين”.

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