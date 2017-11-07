بعد 7 سنوات.. سلاف فواخرجي إلى الدراما المصرية

يمنات – متابعات

تعود الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، إلى الدراما المصرية من جديد، بعد غياب استمر لـ7 سنوات، عبر مسلسل “خط ساخن”، الذي يشاركها بطولته حسين فهمي وصلاح عبد الله ونضال الشافعي وسهر الصايغ.

يشار إلى أن المسلسل من تأليف فوزية حسين وإخراج حسني صالح. ويسعى المنتج أحمد الجابري للانتهاء من تصويره مبكراً من أجل اللحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل.

وتصل فواخرجي إلى مصر خلال أيام من أجل البدء في تصوير المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول عدد من القضايا التي شغلت بال المصريين في الآونة الأخيرة، إلا أن صناعه يتكتمون على القصة الخاصة به، ولن يتم الإعلان عنها قبل البدء في تصويره.

يذكر أن مسلسل “كليوباترا” الذي عرض عام 2010 كان آخر الأعمال الدرامية المصرية التي شاركت بها فواخرجي.

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