مانشستر سيتي يسحق أرسنال بثلاثية

يمنات – متابعات

تمكن نادي مانشستر سيتي من الفوز أمام ضيفه أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر ببطولة البريميرليغ لهذا الموسم.

في الشوط الأول، سجل اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الأول لصالح السيتي في الدقيقة 19.

أما في الشوط الثاني، تقدم السيتي بالهدف الثاني عن طريق اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 65 قام أرسنال بتقليص الفارق عبر لاعبه لاكازيت، ولكن البديل البرازيلي جابريال خيسوس نجح في إحراز الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة 75 بهدف سجل من حالة تسلل مشكوك بها لينتهي اللقاء بفوز السيتي بنتيجة 3-1.

وبهذه النتيجة يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب البطولة برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 19 نقطة في المركز الخامس.