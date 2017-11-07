شركة النفط تنفي وجود ازمة مشتقات نفطية وتطمئن المواطنين بوجود كميات كافية من النفط في منشائتها

يمنات – صنعاء

اكدت شركة النفط اليمنية، الاثنين 6 نوفمبر/تشرين الأول 2017، توفر كميات كافية من المشتقات النفطية التجارية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها تتابع الأخبار التي تتناقلها عدداً من المواقع الإخبارية والإشاعات التي تروج لها بعض وسائل الاعلام بوجود أزمة مشتقات نفطية في أمانة العاصمة والمحافظات.

ودعت الشركة المواطنين، إلى عدم الانجرار وراء هذه الشائعات التي تهدف لخلق أزمة والتزاحم في طوابير أمام المحطات.

وحثت كافة المحطات على القيام بواجبها في تزويد المواطنين بالمشتقات النفطية .. مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول احتكار المشتقات النفطية.

كما أكدت شركة النفط وجود كميات كبيرة من النفط بمنشآتها في محافظة الحديدة ولا داعي للقلق وخلق طوابير في المحطات.

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