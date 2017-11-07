حظك مع الابراج الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني2017.

برج الحمل

مهنياً: تصاب ببعض الارتباك وتساورك أفكار سود وتتصرف بطريقة غريبة نوعاً ما

عاطفياً: سعادة عاطفية مفاجئة وفرص رومانسية وتعلق زائد بالشريك نتيجتها توطيد العلاقة بينكما

صحياً: لا تهمل صحتك ولا تستخف بكل ما يعود عليها بالنفع، ولا سيما ممارسة الرياضة المفيدة لها جداً

برج الثور

مهنياً: يساعدك هذا اليوم على أن تجد طريقة سريعة للتخلص من المشكلات التي قد تواجهها

عاطفياً: لا تحاول استغلال ضعف شخصية الشريك لتحقيق أهدافك، فقد يجد نفسه مرغماً على مواجهتك

صحياً: من الأفضل أن تخصص الوقت الكافي للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة للصحة

برج الجوزاء

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى الحذر من الغيرة والتملّكية والابتعاد عن الزملاء الذين يضمرون لك الشر

عاطفياً: يتحسّن وضعك العاطفي، وربما يدور حديث جدّي ومميّز بشأن تجديد العلاقة أو إنهائها أو التفاهم على نقاط مشتركة

صحياً: من المفيد استشارة الطبيب بشأن ما ينتابك من أرق ليلاً، فهو قادر على وصف العلاج المناسب

برج السرطان

مهيناً: يجعلك هذا اليوم تمر بمرحلة دقيقة من الاختبارات، لكن النجاح يكون حليفك

عاطفياً: تفرح كثيراً فالحظوظ ترافقك على على الصعيد العاطفي، وتمضي أجمل الأيام وأمتعها مع الشريك

صحياً: قد تصاب بالتهابات في المفاصل بسبب الرطوبة في مكان عملك، وتضطر إلى تناول بعض الأدوية للقضاء عليها

برج الأسد

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تشعّ بشخصية مميّزة، لكن ثمة ما يتطلب الحذر في علاقاتك المهنية وخصوصاً مع بعض الزملاء الجدد

عاطفياً: تحديد المستقبل مع الشريك يتحدّد في الأيام المقبلة، ذلك يبقى رهناً بما تنتج منه المفاوضات بينكما

صحياً: لا تدع أحداً يشوش أفكارك ويثير قلقك، بل خذ الأمور بروية ولا تنفعل

برج العذراء

مهنياً: يشكل مركور طالعاً دقيقاً مع أورانوس فيشعرك أن أحدهم يخفي عنك أمراً ما، وربما تعيش بعض الالتباس لكنك تتخلص من العراقيل تطال وضعك المهني

عاطفياً: تعاطف كبير مع الشريك، لكن هنالك اعتبارات سابقة تعود مجدداً إلى الواجهة فتعيق تقدم الأمور بعض الشيء

صحياً: وضعك الصحي هذا اليوم يطمئن، ومع هذا اتصل بطبيبك وحدد موعداً للكشف عليك

برج الميزان

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تفكر جدياً في الراحة، فقد أرهقت نفسك بعدة أمور ووضعت نفسك في موقف صعب

عاطفياً: الشريك قادر على تسوية أموره، فلا تتدخل حتى لا تزيد الوضع تأزماً، بل حاول معرفة ما يمكن أن يساعده

صحياً: إياك والإكثار من تناول اللحوم والدهنيات ولا سيما أنك قابل للسمنة بسرعة

برج العقرب

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن تطورات إيجابية في العمل، تعود عليك بفائدة كبيرة على عدة صعد

عاطفياً: قد تحقّق حلماً يتعلق بإنجاب أو ولادة أو خطبة أو زواج أو أجواء رومنسية أو مصالحة

صحياً: شعورك بذاتك وبقوة إحساسك بالأنا يجعلانك تفضل ممارسة الرياضة بمفردك بدلاً من أن تكون في جماعة حتى تشعر بذاتك

برج القوس

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم قواعد وقوانين جديدة من السلوك والتعاطي في حياتك المهنية عليك التقيد بحذافيرها

عاطفياً: يتغيّر مصير العلاقة هذا اليوم، وتحسم قصّة مهتزّة وتحصل بعض المواجهات العابرة

صحياً: تخلّ عن كسلك للقيام بما يعود عليك بصحة سليمة معافاة، وبادر إلى ممارسة الرياضة

برج الجدي

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تركّز على قضية شراكة شخصية أو مهنية وتتلقى شكوى معينة أو تعالج شأناً قانونياً

عاطفياً: قرارات مهمّة وجريئة تتخذها هذا اليوم تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل لمصلحتك العلاقة بالشريك

صحياً: بين يوم وآخر، تناول بعض الفيتامينات، إنما لمدة محددة بعد أن تشعر بأنك أصبحت في حال جيدة

برج الدلو

مهنياً: يعيد إليك هذا اليوم الثقة بالنفس في المرحلة المقبلة، قياساً بالخطوات التي تقوم بها لتحسين وضعك المادي

عاطفياً: رومانسية الشريك قد تفاجئك في بعض الأحيان، لكنّها ضرورية للراحة النفسية والذهنية بينكما

صحياً: ثابر على ممارسة الرياضة كلما استطعت إلى ذلك سبيلاً، فأنت الرابح

برج الحوت

مهنياً: يوضح لك هذا اليوم أموراً كانت غامضة، ويعدك بظرف انتقالي ويسلط الأضواء على مؤهلاتك المهنية والعلمية

عاطفياً: تجنّب النزاعات بذكاء ولا تضخم الأمور، قد تنال ما تريد من الشريك إذا تصرّفت بليونة وهدوء

صحياً: ما فقدته من وزن خلال الأيام القليلة الماضية، أراحك نفسياً وجعلك مسروراً

المصدر: عرب حظ

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