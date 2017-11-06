الرئيسة / أخبار وتقارير / القوات البحرية: بوارج العدوان ستكون أهداف مشروعة

القوات البحرية: بوارج العدوان ستكون أهداف مشروعة

12 دقيقة من الآن أخبار وتقارير, العرض في الرئيسة 18 من المشاهدات

يمنات – صنعاء

حذرت القوات البحرية و الدفاع الساحلي، التحالف السعودي من مغبة التصعيد و الإقدام على إغلاق الموانئ اليمنية.

و أكد مصدر في القوات البحرية و الدفاع الساحلي، أن القوات البحرية و الدفاع الساحلي جاهزة للرد على أي حماقات يقدم عليها تحالف العدوان.

و أشار المصدر إلى أن إقدام تحالف العدوان على إغلاق الموانئ اليمنية أو إستهدافها ستكون له نتائج كارثية.

و أعتبر المصدر أن بوارج العدوان ستكون أهداف مشروعه للقوات البحرية و الدفاع الساحلي للرد على غطرسة العدوان و تماديه في زيادة معاناة الشعب اليمني.

المصدر: سبأنت

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

هشتاقات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com