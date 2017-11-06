انفراد – مزرعة رصابة الحكومية بمحافظة ذمار مهددة بالافلاس جراء اختلالات وتجاوزات في عملها وغياب الرقابة عليها

يمنات – خاص

كشفت مصادر مطلعة ان مزرعة رصابة بمحافظة ذمار التابعة لوزارة الزراعة و الري باتت مهددة بالافلاس، جراء غياب الرقابة على المزرعة.

و أكدت المصادر لـ”يمنات” أن اجمالي العجز خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير – مارس) بلغ أكثر من “20” مليون ريال.

و أشارت المصادر أن مدير المزرعة المكلف مضى على تكليفه بادارة المزرعة أكثر من “10” أشهر. منوهة إلى أن المدير يدير المزرعة بتكليف من الوزير و لم يصدر قرارا بتعيينه من مجلس الوزراء، و هو ضابط في الجيش و ليس من كوادر وزارة الزراعة.

و لفتت المصادر إلى أن المزرعة تعاني من تضم في الموظفين، غير أن المدير الجديد أضاف إلى قوام الموظفين مقربين منه، عوضا عن مرافقيه الذين يتجاوزون أكثر من “20”.

و حسب المصادر إلى جانب العجز الذي ظهر في حساب الربع الأول من العام الجاري، توجد مديونيات على المزرعة مقابل قيمة أعلاف و مواد أخرى. منوهة إلى أن المزرعة تتلقى دعما من عدة جهات تابعة للوزارة.

و تفيد المصادر أن خلافا نشب بين اللجنة الاشرافية على المزرعة التي يرأسها أحد وكلاء الوزارة و مدير المزرعة المكلف في شهر يوليو/تموز 2017، على ذمة العجز الذي ظهر في تقرير الربع الأول، غير أنه لم تتخذ اجراءات ضده.

و طبقا للمصادر توجد تجاوزات في بيع الأبقار و العجول في المزرعة. منوهة إلى أن المزرعة كانت تضم بداية العام الجاري أكثر من 340 بقرة.

و لفتت المصادر إلى أنه سبق للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة أن خاطب الجهات المعنية بوجود اختلالات في حسابات المزرعة. في حين أن الوكيل المختص في الوزارة رفع مذكرة للوزير بتوقيف مدير المزرعة المكلف، عقب خلافه مع اللجنة الاشرافية في يوليو/تموز الماضي و رفضه التوقيع على محضر الاجتماع.

و نوهت المصادر إلى وجود اختلالات في الحسابات الخاصة ببيع “حليب رصابة” الذي تنتجه المزرعة.

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