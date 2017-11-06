حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات والهضاب الداخلية

– طقس صحو و بارد أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر.

– طقس صحو إلى غائم جزئيا أثناء النهار.

– احتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية التي قد يرافقها هطول امطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية أثناء الفترة المسائية.

المناطق الصحراوية

– طقس صحو بوجه عام، متعدل الحرارة نهارا و بارد نسبيا أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا اجمالا.

– احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من السوحل الجنوبية أثناء الفترة الصباحية.

– الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية، تتراوح سرعتها بين (6 – 16) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين (10 – 22) عقدة.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– احتمال هطول أمطار متفرقة.

– الرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين (5 -15) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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