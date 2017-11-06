“وثيقة” أمنية: الوحدات الأمنية والعسكرية بمحافظة عدن تلقت بلاغا بعملية كبرى تستخدم فيها سيارة مفخخة وانغماسيين قبل اسبوع من اقتحام البحث الجنائي

يمنات – صنعاء

كشفت وثيقة أمنية نشرها موقع “عدن الغد” عن تلقي الوحدات العسكرية و الأمنية بمحافظة عدن، بلاغا من عمليات القائد الأعلى يحذرها من عملية انتحارية بسيارة مفخخة.

و يعود تاريخ الوثيقة إلى تاريخ 23 اكتوبر/تشرين أول الماضي، “13” يوم قبل الهجوم الذي استهدف البحث الجنائي بعدن.

و تحذر الوثيقة الصادرة عن عمليات الرئيس القائد الأعلى كافة الوحدات العسكرية و الأمنية بمحافظة عدن من مخطط لعناصر القاعدة لتنفيذ عملية وصفتها بالكبرى بسيارة مفخخة و بمشاركة انغماسيين في محافظة عدن.

و طالبت الوثيقة بتشديد الحراسات على المعسكرات و الدوائر و مقرات القيادة، و كذا المعسكرات التابعة لوزارة الداخلية و شرطة عدن.

و صباح الأحد 5 نوفمبر/تشرين أول 2017، سيطرة عناصر انغماسية من تنظيم داعش على مقر البحث الجنائي بعدن، بعد تفجير سيارة مفخخة في بوابته الخارجية.

و أعلنت شرطة عدن في احصائية أولية عن مقتل 18 من منتسبي ادارة البحث و سجناء و اصابة أكثر من “20” أخرين.

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