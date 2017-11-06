الخارجية الايرانية ترد على اتهامات التحالف السعودي بشأن اليمن

يمنات – صنعاء

استنكر المتحدث بإسم وزارة الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، اتهامات التحالف السعودي لبلاده بشأن اليمن.

و وصف قاسمي اتهامات التحالف السعودي بغير المسؤولة و التحريضية. متهما التحالف بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

و اعتبر أن ارتكاب التحالف للجرائم بحق الشعب اليمني، أدى إلى ردة فعل اليمنيين. منوها إلى أنه كان الأولى بالرياض البحث عن سبب ذلك الرد في الاعتداءات السعودية و ليس التحريض ضد أي بلد آخر.

و قال السعوديون لم يتمكنوا في الحرب و العدوان العسكري الطويل على اليمن تحقيق أهدافهم المشؤومة و لن يتمكنوا ايضاً.

و أشار قاسمي إلى أن النظام السعودي يضع تحالفهم المهزوم في مزيد من المآزق في عملية خرقاء و نفسية غير مناسبة عبر توجيه التهم الواهية، التي لا اساس لها و مليئة بالكذب.

و نصح قاسمي السعوديين بايقاف الهجمات على الشعب اليمني البرىء و الاعزل بسرعة مع التخلي عن كيل التهم العقيمة، و تمهيد الطريق للحوار اليمني اليمني وارساء السلام في هذا البلد.

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