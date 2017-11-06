طرد قرابة “50” جريح من مستشفيات سعودية واعادتهم إلى مأرب في وضع صحي سيء

يمنات – صنعاء – خاص

قالت مصادر محلية ان العشرات من جرحى الحرب وصلوا إلى محافظة مأرب، شمال شرق البلاد، نهاية شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

و أفادت المصادر أن قرابة “50” جريح وصلوا على متن باص نقل إلى مركز تابع لجرحى الحرب بمدينة مأرب.

و أوضحت المصادر أن الجرحى تم اخراجهم من مستشفيات سعودية بالقوة و نقلهم إلى الباص الذي أوصلهم إلى مأرب. منوهة إلى أن أغلب الجرحى ما زالوا بحاجة إلى عمليات جراحية معظمها في الأطراف.

و لفتت المصادر إلى أن بعض الجرحى بدأت جراحهم بالتعفن و باتوا مهددين بالغرغرينا.

و حسب المصادر معظم الجرحى الذين تم اعادتهم إلى مأرب من الذين قاتلوا في جبهتي صرواح بمأرب و نهم بمأرب.

و أغلب الجرحى من المشاركين في المعارك التي شهدتها الجبهتين قبل “6” أشهر، و نقلوا إلى مستشفيات في نجران و شرورة.

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