صحيفة لندنية مقربة من الامارات: توجد أدلة مادية معززة باعترافاتعن وجود صلات بين ارهابيين وقيادة في الحزب وقطر لها مصلحة في فوضى المناطق (المحررة)

يمنات – صنعاء

قالت صحيفة لندنية مقربة من النظام الاماراتي، إن مصادر في أجهزة الأمن اليمنية تؤكد وجود أدلّة مادية معزّزة باعترافات موقوفين من عناصر تنظيمي القاعدة و داعش الارهابيين بشأن صلات بين قياديين في تجمع الإصلاح “اخوان اليمن”، و قياديين في تنظيمي داعش و القاعدة لتسخير مقاتلين و انتحاريين في التنظيمين لتنفيذ اغتيالات لكبار القادة الأمنيين و مهاجمة مصالح حيوية بعدن و عدد آخر من مدن و مناطق الجنوب من بينها مقرّات قوات الحزام الأمني.

و اتهمت صحيفة “العرب” بتقاسم دولة قطر و الاخوان المسلمين شعورا بتجاوز الأحداث اليمنية لهما. مرجعة ذلك لطرد الأولى من التحالف السعودي على خلفية تواطؤها مع أنصار الله، و بقاء الثانية على هامش جهود تحرير و إعادة الاستقرار إلى المناطق اليمنية.

و قالت الصحيفة إن قطر و الاخوان يجدان مصلحة مشتركة في إعادة المناطق التي سمتها بـ”المحرّرة” إلى مربّع الفوضى، باستخدام عناصر متشدّدة.

و لفتت الصحيفة إلى أن قطر تربطها صلات بالمتشدّدين بما في ذلك تنظيم القاعدة في عدّة مناطق من بينها سوريا واستخدامهم لتنفيذ أجندتها ومقارعة خصومها.

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