التحالف السعودي يوقف رحلات الطيران من وإلى اليمن

يمنات – صنعاء

رفض قيادة التحالف السعودي منح طيران “اليمنية” تصاريح عبور، عقب اعلانه اغلاق المنافذ الجوية و البحرية و البرية اليمنية بشكل مؤقت، مساء الأحد 5 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و بدورها أعلنت شركة اليمنية تعليق رحلاتها من و إلى اليمن. مرجعة ذلك لعدم حصولها على التراخيص من قيادة التحالف.

و عبرت إدارة خدمات الركاب بشركة “اليمنية” عن أسفها بسبب عدم الحصول على تصاريح تشغيلية ليوم الاثنين 6 نوفمبر/تشرين ثان 2017، ما اضطرها إلغاء جميع الرحلات، من و إلى مطاري عدن و سيئون.

و أكدت ادارة الركاب أنه سيتم ترتيب الرحلات بعد غدا بعد الحصول على التصاريح. منوهة إلى أنه سيتم التواصل مع جميع الركاب و ترتيب سفرهم.

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