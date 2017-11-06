اصابة مسئول أمني رفيع في عدن ومقتل مرافقه في تفجير انتحاري بمبنى البحث الجنائي

يمنات – صنعاء

أصيب نائب مدير شرطة عدن و قتل احد مرافقيه و “2” أخرين جراء تفجير انتحاري صباح الاثنين 6 نوفمبر/تشرين ثان 2017 في مبنى البحث الجنائي بمديرية خور مكسر محافظة عدن، جنوب البلاد.

و أصيب علي الذيب الكازمي، أثناء توغل قوة كان يقودها إلى داخل هناجر تتبع البحث الجنائي بمحافظة عدن، التي يسيطر عليها ارهابيين من تنظيم داعش.

و أثناء توغل القوة داخل الهناجر المجاورة لمعسكر النقل، و التي ما يزال ارهابيين يتحصنون فيها، بمعية سجناء و بعض منتسبي ادارة البحث الجنائي، يستخدمونهم كدروع بشرية، أقدم انتحاري على تفجير نفسه، ما تسبب في اصابة الكازمي و مقتل مرفقه خالد العولقي و اصابة أحمد مهيم و محمود حدور.

و تقول مصادر ان الانتحاري هاجم القوة عقب اقترابها من احد الهناجر، و فجر نفسه، عقب اطلاق النار عليه.

و يؤكد ذلك أن الارهابيين ما يزالون يسيطرون على أجزاء من مبنى البحث الجنائي، و هو ما يكذب ادعاءات شرطة عدن التي اعلنت سيطرتها على المبنى.

و تبنى تنظيم داعش الارهابي العملية في بيان صدر عنه ظهر الأحد، كاشفا ان الهجوم بالسيارة المفخخة نفذه انتحاري يدعى بـ”أبي عثمان الحضرمي”. مدعيا مقتل “30” من عناصر البحث الجنائي في الهجوم بالسيارة المفخخة، و “20” أخرين أثناء توغل من اسماهم بـ”الانغماسيين” إلى داخل المبنى عقب التفجير الانتحاري.

و اعلنت شرطة عدن عن مقتل “18” من عناصر البحث الجنائي و سجناء كانوا موقوفين في سجن البحث و اصابة أكثر من “20” أخرين.

و كان أحد مرافقي الكازمي قد أصيب عصر الأحد أثناء تفجير انتحاري نفسه أثناء اقتحام قوات أمنية لمبنى البحث الجنائي.

المصدر: عدن الغد ، يمنات

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