قيادي رفيع في أنصار الله يعلق على القائمة التي اصدرها التحالف السعودي بالمطلوبين من قيادات الحركة

يمنات – صنعاء

قال رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لحركة أنصار الله، محمد علي الحوثي، إن القائمة التي أصدرها التحالف، تعد قائمة شرف لكل من يقف ضد العدوان. مؤكدا أن اليمن مليء بقوائم الشرف من الأحزاب و النخب و الشخصيات العسكرية و الأمنية و السياسية و المشائخ و العقلاء و الحكماء و من أبناء الوطن مدنيين و عسكريين.

و كانت وزارة الداخلية السعودية أصدرت قائمة بـ”40″ من قيادات أنصار الله و أخرين من القيادات الرافضة للعدوان، باعتبارهم مطلوبين أمنيين، أبرزهم زعيم أنصار الله، عبد الملك الحوثي، و رصد مكافأت لمن يدلي بمعلومات عنهم.

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