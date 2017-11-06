شرطة عدن اعلنت مساءً سيطرتها على مبنى البحث الجنائي وانتحاري يفجر نفسه داخل المبنى صباحا واحصائية أولية تكشف عن عدد الضحايا

يمنات – صنعاء

اعلنت شرطة عدن سيطرتها مع وحدات أمنية على مبنى البحث الجنائي بمحافظة عدن، و الواقع في مديرية خور مكسر، مساء الأحد 5 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و رغم الاعلان بالسيطرة على المبنى، أقدم صباح الاثنين 6 نوفمبر/تشرين ثان 2017، انتحاري على تفجير نفسه داخل المبنى.

و يعد هذا الانتحاري هو الثالث الذي يفجر نفسه خلال الهجوم الذي استهدف المقر صباح الأحد، و اسفر عن السيطرة عليه، و الذي تبناه تنظيم داعش الارهابي.

و قالت شرطة عدن إن وحدات أمنية تمكنت من السيطرة على مقر إدارة البحث الجنائي الذي جرى تطهيره مساء الأحد اليوم من العناصر الإرهابية التي تمركزت في أروقة و غرف تابعة لإدارة البحث بعد اقتحامه صباحا من قبل مجاميع إرهابية بسيارة مفخخة فجرها انتحاري أمام بوابة البحث الخارجية؛ أعقبها دخول سيارتين على متنهما مسلحين يرتدون ملابس عسكرية الى وسط باحة إدارة البحث.

و أكدت أن رجال الأمن تصدوا للارهابيين ما اجبر تلك العناصر على الالتجاء لمبان و ملحقات بداخل إدارة البحث. كاشفة أن الارهابيون إعدموا عدد من الموظفين و احتجزوا عدد اخر بينهم عاملات تنظيف و سجناء و اتخذوهم دروعا بشرية، الأمر الذي أدى الى تغيير خطة الهجوم و تطويق و محاصرة الموقع المستهدف حفاظا على أرواح الرهائن.

و أكد شرطة عدن في بيان لها صدر مساء الأحد أن الإرهابيين استغلوا الموقف وشرعوا بعمليات قنص سقط على إثرها عدد من افراد الأمن مستخدمين المحتجزين كرهائن ودروع بشرية.

و لفت البيان إلى أنه و في ساعات ما بعد الظهيرة تم اتخاذ قرار اقتحام المقر بمشاركة و إشراف مدير أمن عدن، شلال علي شائع ليبدأ هجوم مكثف من عدة جهات على المقر الذي يحتجز الإرهابيون فيه الرهائن شاركت فيه الوحدات الأمنية التابعة لإدارة أمن عدن.

و نوه البيان إلى أنه و أثناء عملية الاقتحام التي حرص فيها الأمن على حياة الرهائن فجر احد الإرهابيين نفسه موقعا قتلى و جرحى من الرهائن، فيما تمكنت قوات الأمن من قتل 4 إرهابيين و تحرير عدد من الرهائن.

و أكد البيان أن عملية محاصرة بقية العناصر الإرهابية الذين يرتدي أغلبهم أحزمة ناسفة ضيقت الخناق عليهم، ما أدى الى تفجير أنفسهم. مشيرا إلى أن عملية التمشيط ما تزال جارية حتى اللحظة.

و حسب البيان، تمكن خبراء متفجرات من تفكيك سيارة ثانية وضعها المهاجمون أمام البوابة الخارجية لمبنى البحث الجنائي و على متنها كميات من العبوات الناسفة و موصلة بأسلاك كانت جاهزة للتفجير.

و لفت البيان إلى أن السجناء تم نقلهم الى مكان آمن. كاشفا عن حصيلة للضحايا من رجال الأمن و السجناء، و عددهم “18” قتيلا و “28” جريح.

القتلى

1- علي جرجور

2- محمد عوض

3 – أسامة أديب علي

4- محسن عبد الله محسن

5 – محمد حسن

6- سالم الجعيدي

7 – محمد عبد الله السروري

8- إخلاص الحسني مسؤولة عمليات البحث

9 – ياسر الشعيبي

10 – أيمن صالح عمر

11- ناصر علي ناصر

12- معتز جابر

13- طاهر أنيس عبده طاهر

14- علي محسن عبد الله

15- محمود احمد سالم العبيد

16- محمد عبد القادر حنصان

17- صالح عمر

18- صلاح محمد احمد القصعي

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