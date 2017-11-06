التحالف السعودي يعلن إغلاق جميع المنافذ اليمنية

يمنات – صنعاء

أعلن التحالف السعودي ، في وقت مبكر من فجر اليوم الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية.

و أكد التحالف السعودي في بيان له، إن الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية تسببت في استمرار تهريب الصواريخ والعتاد العسكري إلى الحوثيين.

و حسب البيان، فإن قرار إغلاق المنافذ سيراعي استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة.

و طالب البيان، قيادة قوات التحالف بكافة الجهات المعنية “التقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل قيادة قوات التحالف التي ستعلن لاحقاً، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من ينتهك تلك الإجراءات”.

كما حث التحالف البعثات الدبلوماسية على عدم التواجد في المناطق غير الخاضعة لسيطرة انصار الله.

و يأتي هذا الإجراء، بعد مرور حوالي أربعة وعشرين ساعة، على إطلاق صاروخ باليستي، إلى محيط مطار الملك خالد شرق العاصمة السعودية الرياض.

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