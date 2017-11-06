يمنات – متابعات
الرئيسة / عربية ودولية / مقتل 20 شخصا على الأقل واصابة العشرات في إطلاق النار داخل كنيسة في ولاية تكساس الأمريكية
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