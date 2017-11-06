مقتل 20 شخصا على الأقل واصابة العشرات في إطلاق النار داخل كنيسة في ولاية تكساس الأمريكية

يمنات – متابعات

قتل ما لا يقل عن 20 شخصا باطلاق النار في احدى كنائس ولاية تكساس الاحد، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام الأمريكية.

ونقلت “اي بي سي نيوز″ عن مسؤول في الشرطة قوله إن 20 شخصا لقوا مصرعهم واصيب 30 آخرون في إطلاق النار.