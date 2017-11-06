نصر الله: استقالة الحريري كانت قرارا سعوديا أملي عليه

يمنات – متابعات

قال الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله، إن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري كانت قراراً سعودياً أملي عليه، مؤكداً أن كل اللبنانيين متفقون على هذا الاستنتاج.

وفي كلمة له مساء الأحد، 5 نوفمبر/تشرين الثاني، قال نصر الله، إن استقالة الحريري دليل واضح على التدخل السعودي في الشؤون الداخلية اللبنانية، مؤكداً أنه لم يكن هناك سبب داخلي لبناني لاستقالة الحريري ويجب أن نفتش عن السبب في السعودية.

وأفاد نصر الله، أن “خبر الاستقالة صدر ببيان مسجل حصراً على ​قناة العربية​ وأيضاً شكل ​الإعلان​ والنص والمضمون رآه الجميع وهذه هي المعطيات، وقال “حزب الله لن يناقش مضمون بيان الاستقالة ونعتقد أن هذا النص بيان ونص سعودي”.

وأضاف الأمين العام لحزب الله أن الكل توقع أن الضغط سيتم على الحريري في السعودية للاستقالة، مؤكداً أن هناك تساؤل مشروع عن وضع الحريري قيد الإقامة الجبرية في السعودية، داعياً إلى الهدوء والصبر والتريث بانتظار اتضاح الأسباب الحقيقية للاستقالة.