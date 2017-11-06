بالأسماء والصور.. قائمة الأمراء والمسؤولين المحتجزين في السعودية على خلفية قضايا فساد

يمنات

نشرت وكالة “رويترز”، الأحد، قائمة بأسماء الأمراء والمسؤولين السعوديين الموقوفين رهن التحقيق على خلفية قضايا فساد في المملكة العربية السعودية.

وضمت القائمة، التي نشرتها الوكالة نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه:

– الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة

– الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني

– الأمير تركي بن ​​عبد الله، حاكم منطقة الرياض

– خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق

– عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط

– إبراهيم العساف وزير المالية السابق

– عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية

– بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن السعودية

– محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية السابق

– عمرو الدباغ حاكم الهيئة العامة للاستثمار السعودي

– الوليد الإبراهيم رئيس مجموعة MBC التلفزيونية

– خالد الملحم المدير العام للخطوط الجوية السعودية

– سعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية

– الأمير تركي بن ​​ناصر رئيس هيئة الأرصاد الجوية والبيئة

– الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع السابق

– صالح كامل، رجل أعمال

– محمد العمودي، رجل أعمال

من جهتها، نشرت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائمة بصور وأسماء هؤلاء الأشخاص.

يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز، كان قد أعلن، أمس السبت، عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان. وبعد ساعات من الإعلان، تم احتجاز 11 أميرا، وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، وإحالتهم إلى اللجنة الجديدة للتحقيق معهم.