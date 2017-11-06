السعودية تعلن عن مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن 40 مطلوباً في اليمن بينهم زعيم انصار الله

يمنات – صنعاء

أعلنت السعودية قائمة بـ40 اسما لقيادات وعناصر مسؤولة من جماعة “أنصار الله” وخصصت مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال كل منهم، ومن بينهم عبد الملك الحوثي.

وقالت السعودية في بيان صدر، الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن الأشخاص المدرجين في قائمة الـ40 مسؤولون عن تخطيط وتنفيذ ودعم ما وصفته بالأنشطة الإرهابية في جماعة الحوثي.

ورصدت مكافأت مالية ضخمة بلغ إجماليها 325 مليون دولار، لمن يدلي بأي معلومات تساعد في القبض على المطلوبين.

وبلغت قيمة المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم انصار الله عبد الملك الحوثي 30 مليون دولار، و20 مليون دولار لمن يساهم في اعتقال رئيس المكتب السياسي صالح علي الصماد. وتراوحت قيمة المكافآت الأخرى بين 20 وخمسة ملايين دولار. وجاء الاعلان عن اللائحة والمكافآت المالية عقب اطلاق الجيش واللجان الشعبية لصاروخ باليستي استهدف مطار الملك خالد في الرياض.

قائمة بأسماء المطلوبين اليمنيين لدى السعودية:

1 – عبدالملك بدر الدين الحوثي مبلغ المكافأة: 30 مليون دولار

2 – صالح علي الصماد مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

3 – محمد علي عبدالكريم الحوثي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

4 – زكريا يحيى الشامي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

5 – عبدالله يحيى أبو الحاكم مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

6 – عبد الخالق بدر الدين الحوثي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

7 – محمد ناصر العاطفي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

8 – يوسف أحسن إسماعيل المداني مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

9 – عبدالقادر أحمد قاسم الشامي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

10- عبدالرب صالح جرفان مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

11- يحيى محمد الشامي مبلغ المكافأة: 20 مليون دولار

12 – عبدالكريم أمير الدين الحوثي مبلغ المكافأة: 15 مليون دولار

13 – يحيى بدر الدين الحوثي مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

14 – حسن محمد زيد مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

15 – سفر مغدي الصوفي مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

16 – محمد عبدالكريم الغماري مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

17 – عبدالرزاق محمد المروني مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

18 – عامر علي المراني مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

19 – إبراهيم علي الشامي مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

20 – فضل محمد المطاع مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

21 – محسن صالح الحمزي مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

22 – أحمد صالح هندي دغسان مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

23 – يوسف عبدالله حسين الفيشي مبلغ المكافأة: 10 ملايين دولار

24 – حسين حمود العزي مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

25 – أحمد محمد يحيى حامد مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

26 – طلال عبدالكريم عقلان مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

27 – عبدالإله محمد حجر مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

28 – فارس محمد حسن مناع مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

29 – أحمد عبدالله عقبات مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

30 – عبداللطيف حمود المهدي مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

31 – عبدالحكيم هاشم الخيواني مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

32 – عبدالحافظ محمد السقاف مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

33 – مبارك المشن الزايدي مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

34 – علي سعيد الرزامي مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

35 – صالح مسفر الشاعر مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

36 – علي حمود الموشكي مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

37 – محمد شرف الدين مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

38 – ضيف الله قاسم الشامي مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

39 – أبو علي الكحلاني مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار

40 – علي ناصر قرشة مبلغ المكافأة: 5 ملايين دولار





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