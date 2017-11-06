مسئول دولي: مقتل 43 مدنيا خلال أقل من أسبوع في اليمن

يمنات – صنعاء

أعلنت الأمم المتحدة، أن 43 مدنيا قتلوا جراء استمرار أعمال العنف من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، خلال أقل من أسبوع في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأعرب منسق الشؤون الإنسانية باليمن، جيمي ماكغولدريك في بيان صحفي صادر عنه “عن قلقه إزاء استمرار أعمال العنف التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن، والتي أدت مرة أخرى، هذا الأسبوع، إلى مقتل مدنيين أبرياء، بينهم 13 طفلا”.

وأشار المسؤول الأممي إلى ” أنه في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) قتل 31 شخصا بينهم ستة أطفال، وجرح 26 آخرون في غارة جوية على سوق ليلي مزدحم في مديرية صحار بمحافظة صعدة، شمال اليمن”.

ووفقا للمسؤول الأممي، تشير تقارير أممية إلى أنه في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) “أصابت غارة جوية أخرى منزلا في مديرية باقم بمحافظة صعدة؛ ما أسفر عن مقتل أسرة بأكملها، تتكون من سبعة أشخاص، بينهم طفلان وامرأتان”.

كما أعرب منسق الشؤون الإنسانية، عن صدمته بالمثل، جراء القصف العشوائي المستمر على مدينة تعز – حد قوله.

وذكر ماكغولدريك، أنه “في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) أسفر قصف على منطقة سكنية في حي العسوة في مدينة تعز عن مقتل خمسة أطفال وجرح اثنين آخرين”، لافتا إلى” أن أعمار الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا، تتراوح بين 7 و15 سنة”.

وقال المنسق الأممي إن هذه الأحداث “هي جزء من النمط المأساوي المتمثل في استمرار أطراف النزاع في تجاهل قوانين الحرب وواجباتها ومسؤولياتها في حماية أرواح المدنيين”.

ودعا ماكغولدريك “جميع الأطراف في هذا الصراع الدموي إلى أن تتصرف وفق مصلحة الشعب اليمني ومبادئ القانون الإنساني الدولي والوفاء بواجباتها ومسؤولياتها وفق القانون الإنساني الدولي”.

وطالب المسؤول الأممي أطراف الحرب “على وجه الخصوص بالالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين ومبدأ التناسب خلال الأعمال العدائية والامتناع عن توجيه الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية”.

كما دعا “الدول التي لديها نفوذ على الأطراف في اليمن أن تكثف من جهودها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة”، لافتا إلى” أنه يجب على الجميع العمل من أجل إنهاء العاناة الرهيبة التي يعيشها الشعب اليمني”.

المصدر: وكالة خبر

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