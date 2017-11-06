قيادي جنوبي يتوقع صدور أوامر باعتقال قيادات في “الشرعية” اليمنية على غرار ما حدث في السعودية

يمنات

توقع نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أن القرارات الملكية التي أصدرها، العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، مساء السبت، بتوقيف عدد من الأمراء والوزراء وكذلك رجال أعمال سعوديين بتهمة الفساد، ستتجه في قادم الأيام إلى شخصيات وقيادات في السلطة “الشرعية” اليمنية.

و قال بن بريك، وزير الدولة السابق في حكومة هادي المقال، على صفحته في “تويتر”ن “بإذن الله قريبا ستتجه البوصلة صوب الفسدة في الشرعية اليمنية الذين كانوا سببًا في تأخير الحسم والمتاجرة في الحرب”.

و أضاف: “الإخونج دهاة في الاختراق ولهذا مكافحتهم ينبغي أن تكون بتخطيط للأمد البعيد لحفظ الأجيال والدول من عودتهم بلباس آخر فيفسدوا في الأرض مرة أخرى”.

و ذكرت وسائل إعلام سعودية، مساء السبت، أن لجنة مكافحة الفساد المشكلة منذ ساعات أوقفت 11 أميراً. وأكد حساب “أخبار السعودية”، المقرب من الحكومة السعودية، إيقاف الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المقال، والأمير الوليد بن طلال والأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز أمير الرياض السابق.

و اعتقلت اللجنة كذلك 4 وزراء الحاليين وعشرات الوزراء السابقين(قيل أن عددهم بلغ 30) والمسؤولين السابقين. وأنها أعادت فتح ملف سيول جدة وملف التحقيق في قضية وباء كورونا.

و تحدثت مصادر إعلامية كذلك عن إيقاف مدير الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ورجال الأعمال البارزين صالح كامل و نجله، ووليد الإبراهيم رئيس مجموعة “ام بي سي” و بكر بن لادن.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمراً ملكياً، مساء السبت، بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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