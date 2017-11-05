حكومة الإنقاذ تصرح عن اسباب ارتفاع أسعار العملات والجهات المستفيدة

ولفت إلى أن من ضمن الخطوات التي قامت بها قوى التحالف وحكومة هادي والتي تتعارض مع القواعد والمبادئ الاقتصادية والمصرفية المتعارف عليها دولياً، إستهداف القطاع المصرفي لإفشال عمله والحد من دوره في تمويل الواردات من الاحتياجات الأساسية الضرورية، مما شكل ضغطاً إضافياً في سوق العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي.