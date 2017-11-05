عُمان تكشف عن جهود حثيثة بشأن السلام في اليمن وترى أن التصعيد يدمر جهود الحل

يمنات – صنعاء

أعربت سلطنة عُمان، الأحد 5 نوفمبر/تشرين ثان 2017، عن أسفها العميق لتصعيد العنف غير المبرر في اليمن، و على وجه الخصوص استخدام الصواريخ الباليستية على العاصمة السعودية، الرياض.

و قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن العنف غير المبرر، يأتي في الوقت الذي تُبذل فيه جهود حثيثة ومشاورات دقيقة للوصول إلى حلول سياسية.

و دعت السلطنة الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، الذي قد يدمر الجهود الإقليمية و الدولية لإيجاد حلول سياسية و إنسانية لهذه المشكلة.

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