عُمان تكشف عن جهود حثيثة بشأن السلام في اليمن وترى أن التصعيد يدمر جهود الحل

يمنات – صنعاء
أعربت سلطنة عُمان، الأحد 5 نوفمبر/تشرين ثان 2017، عن أسفها العميق لتصعيد العنف غير المبرر في اليمن، و على وجه الخصوص استخدام الصواريخ الباليستية على العاصمة السعودية، الرياض.
و قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن العنف غير المبرر، يأتي في الوقت الذي تُبذل فيه جهود حثيثة ومشاورات دقيقة للوصول إلى حلول سياسية.
و دعت السلطنة الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، الذي قد يدمر الجهود الإقليمية و الدولية لإيجاد حلول سياسية و إنسانية لهذه المشكلة.
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