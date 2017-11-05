حصري – اختلالات وجوانب قصور في الأمانة العامة لجامعة صنعاء تهدر ملايين الريالات

يمنات – خاص

جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة خاص بنتائج مطابقة جرد النقدية بالخزينة لدى أمناء الخزائن بالامانة العامة لجامعة صنعاء، كما في نهاية العام 2015، و المرفوع لرئيس جامعة صنعاء برقم (392) و تاريخ 9 مارس/آذار 2016، ما يلي:

(1)

– بلغ اجمالي العجز في النقدية على أمناء الخزائن كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، و ذلك بعد عملية المراجعة و تصوير الارصدة الدفترية، أكثر من “24” مليون ريال (24.144.873) ريالا، بفارق زيادة أكثر من “17” مليون ريال (17.610.882) ريالا عن مبلغ العجز الذي اظهرته محاضر لجنة الجرد و البالغ أكثر من “6” مليون ريال (6.533.991) ريالا، و بيان ذلك على النحو الاتي:

– أكثر من “15” مليون ريال (15.668.645) ريالا عجز في النقدية على أمين الخزينة محمد احمد الجحدري، كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، (بعد مراجعة الارصدة الدفترية)، بفارق زيارة أكثر من “10” مليون ريال (10.409.755) ريالا عن مبلغ العجز الظاهر في محضر لجنة الجرد، و البالغ أكثر من “5” مليون ريال (5.258.890) ريالا، علما بأن المذكور عليه ايضا ارصدة عهد بلغت “425” ألف ريال (425.000) ريال نهاية العام 2015، و لم يتم اخلاؤها، و اغفلتها لجنة الجرد عند تنفيذ عملية الجرد.

– أكثر من “8” مليون ريال (8.476.228) ريالا عجز في النقدية على أمين الخزينة مجاهد احمد مهدي، كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2015، (بعد مراجعة الارصدة الدفترية) بفارق زيادة بأكثر من “7” مليون ريال (7.201.127) ريالا. كما بلغ رصيد العهد المقيدة عليه نهاية العام 2015، أكثر من “18” مليون ريال و “700” ألف ريال (18.779.378) ريالا، لم يتم اخلاؤها حتى تاريخه.

– الجدير بالذكر ان سجلات نيابة شؤون الطلاب اظهرت رصيد النقدية عهدة مجاهد احمد مهدي بأكثر من ألفين دولار (2183) دولارا امريكيا و أكثر من “7” مليون ريال (7.272.745) ريالا، بالاضافة الى عهد على المذكور بأكثر من “14” مليون و “900” ألف ريال (14.922.953) ريالا، لم يتم اخلاؤها حتى تاريخه، كون المذكور كان يعمل أمين خزينة نيابة شؤون الطلاب سابقا قبل انتقاله للعمل كامين خزينة بالامانة العامة.

(2)

– اظهرت السجلات المحاسبية ارصدة النقدية لدى امناء خزائن أخرين بخلاف كل من: (محمد الجحدري، مجاهد احمد مهدي) نهاية العام 2014، بأكثر من “24” مليون ريال (24.901.773) ريالا، أغلبها يعتبر نقدية لدى أمناء خزائن سابقين دون ان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن ذلك.

(3)

– بلغ اجمالي ارصدة السلف المؤقتة (العهد) لدى أرباب العهد و أمناء الصناديق (الخزائن ) خلافا لحسابات كل من: (محمد الجحدري، مجاهد احمد مهدي) نهاية العام2015، أكثر من “93”مليون و “800” ألف ريال (93.883.584) ريال معظمها عهد مدورة من اعوام سابقة، دون أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشان ذلك.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 54 – 55.

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